  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алиу о посте Суббана в поддержку Трампа: «Ты на стороне угнетателя, не против риторики унижения родной страны. Ты позор, идеальный пример, почему цветным сложно пробиться на вершину общества»
2

Алиу о посте Суббана в поддержку Трампа: «Ты на стороне угнетателя, не против риторики унижения родной страны. Ты позор, идеальный пример, почему цветным сложно пробиться на вершину общества»

Аким Алиу раскритиковал Пи Кей Суббана, поддерживающего политику Дональда Трампа.

Президент Соединенных Штатов написал в соцсети, что поддержит сборную перед финалом Турнира четырех наций: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно». 

Бывший защитник сборной Канады и олимпийский чемпион Пи Кей Суббан отреагировал на заявление Трампа: «Поезд Трампа (сторонники нынешнего президента США говорят, что они «в поезде Трампа» – Спортс’‘) может прибыть совсем скоро. Оставайтесь с нами!»

Один из лидеров альянса хоккейного разнообразия, экс-игрок клубов АХЛ Аким Алиу раскритиковал позицию Суббана относительно заявлений Трампа. 

«Даже в это особенно чувствительное время – и с политической, и с социальной точки зрения – ты встаешь на сторону угнетателя, потому что именно оттуда идут твои деньги.

Я бы подумал, что та самая «любовь» к своей стране, о которой ты всегда говорил, стране, которую ты представлял на высшем уровне, проявится и заставит тебя выступить против риторики аннексии и унижения той самой земли, где ты родился и вырос.

Но даже это не заставило тебя поступить правильно с моральной точки зрения. Вот почему, где бы ты ни играл, тебя нигде не любили, а партнеры по команде всегда знали, кто ты на самом деле – человек, продавший себя в высшей степени.

Ты идеальный пример того, почему цветным так сложно пробиться на вершину общества. От одного человека другому: ты позор, и история рассудит тебя соответственно», – написал Алиу.

Алиу о словах Суббана про Трампа: «Ты никогда не был искренним. Вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все ради пиара, чтобы добиться признания и популярности»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Акима Алиу
logoДональд Трамп
logoПи Кей Суббан
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoАким Алиу
logoСборная США по хоккею
Политика
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Мэттью Ткачак об игре за США: «Выступать за свою страну – величайшая честь. Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в Америке»
1058 минут назад
Ищем пары: соедините клубы НХЛ с городами, в которых они базируются
сегодня, 21:30Спецпроект
Алиу о словах Суббана про Трампа: «Ты никогда не был искренним. Вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все ради пиара, чтобы добиться признания и популярности»
1сегодня, 21:28
Суббан о заявлениях Трампа про Канаду перед финалом Турнира четырех наций: «Поезд Трампа может скоро прибыть. Оставайтесь с нами! Говорят, этот матч важнее прошлого финала Кубка Стэнли»
сегодня, 21:09
Турнир четырех наций. США и Канада сыграют в финале
66сегодня, 20:56
«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов. «Флэймс» подписали защитника на год и 1,25 млн долларов в октябре
4сегодня, 20:07
Салливан о звонке Трампа сборной США: «Невероятная честь, когда президент находит время обратиться к игрокам»
7сегодня, 19:23
«Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке
2сегодня, 19:11
Мальцев про слова Малкина об игре в России: «Посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел возвращаться, может»
17сегодня, 19:03
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Куньлунь», «Спартак» забросил 6 шайб «Сибири», «Северсталь» была сильнее «Барыса», «Автомобилист» победил «Амур»
87сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
MVP Турнира четырех наций НХЛ определят представители ESPN, TNT, Sportsnet, TVA. Голосование завершится за 10 минут до конца основного времени финала США с Канадой
21 минуту назад
Дарюс Каспарайтис: «Мне было все равно, кто на льду: Гретцки, Лемье или Мессье. Сразу прочухал, что можно в обороне хорошо играть и бесить соперника, чтобы они думали, как мне врезать»
1сегодня, 20:37
Сергачев о Турнире четырех наций: «Круто, когда Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар выходят вместе в большинстве. Странно, что здесь нет России, чехов, словаков»
сегодня, 20:24
Епанчинцев о 2:6 от «Спартака»: «Сибирь» многое позволяла. Пришлось поговорить на повышенных тонах в перерыве»
4сегодня, 19:50
Артюхин о Турнире четырех наций: «Жалко, что России там нет – наша сборная бы его украсила и внесла больше интриги»
сегодня, 19:42
Козырев о 6:2 с «Барысом»: «Северстали» после двух домашних поражений нужна была победа. Счет не отражает соотношения сил»
сегодня, 18:51
Фетисов про слова Малкина об игре в России: «Он ни разу не отказался от выступлений за сборную, какие к нему вопросы? Евгений имеет право на любое решение»
сегодня, 18:10
Жамнов о будущем в «Спартаке»: «Вспоминаю эпизод из фильма Moneyball, когда тренер говорит: «У меня последний год контракта, не могу так тренировать». Менеджер отвечает: «Знаю. Работай»
1сегодня, 17:57
Мартынов проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Сибири» 48+123 за карьеру при полезности «плюс 72»
сегодня, 17:06
Малкин о Салливане на Турнире четырех наций: «Он заслужил все, выиграл два Кубка Стэнли. Но в финале Канада победит США, это мой выбор»
3сегодня, 16:51