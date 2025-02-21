Алиу о посте Суббана в поддержку Трампа: «Ты на стороне угнетателя, не против риторики унижения родной страны. Ты позор, идеальный пример, почему цветным сложно пробиться на вершину общества»

Аким Алиу раскритиковал Пи Кей Суббана, поддерживающего политику Дональда Трампа.

Президент Соединенных Штатов написал в соцсети, что поддержит сборную перед финалом Турнира четырех наций: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой , которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно».

Бывший защитник сборной Канады и олимпийский чемпион Пи Кей Суббан отреагировал на заявление Трампа: «Поезд Трампа (сторонники нынешнего президента США говорят, что они «в поезде Трампа» – Спортс’‘) может прибыть совсем скоро. Оставайтесь с нами!»

Один из лидеров альянса хоккейного разнообразия, экс-игрок клубов АХЛ Аким Алиу раскритиковал позицию Суббана относительно заявлений Трампа.

«Даже в это особенно чувствительное время – и с политической, и с социальной точки зрения – ты встаешь на сторону угнетателя, потому что именно оттуда идут твои деньги.

Я бы подумал, что та самая «любовь» к своей стране, о которой ты всегда говорил, стране, которую ты представлял на высшем уровне, проявится и заставит тебя выступить против риторики аннексии и унижения той самой земли, где ты родился и вырос.

Но даже это не заставило тебя поступить правильно с моральной точки зрения. Вот почему, где бы ты ни играл, тебя нигде не любили, а партнеры по команде всегда знали, кто ты на самом деле – человек, продавший себя в высшей степени.

Ты идеальный пример того, почему цветным так сложно пробиться на вершину общества. От одного человека другому: ты позор, и история рассудит тебя соответственно», – написал Алиу.

Алиу о словах Суббана про Трампа: «Ты никогда не был искренним. Вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все ради пиара, чтобы добиться признания и популярности»