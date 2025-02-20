Салливан о звонке Трампа сборной США: «Невероятная честь, когда президент находит время обратиться к игрокам»
Американская сборная сыграет с канадцами 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп совершил телефонный звонок, во время которого выразил поддержку сборной США.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер американской сборной Майк Салливан назвал звонок Трампа «большой честью» для команды.
«Знаете, если отбросить политику... когда президент США находит время, чтобы обратиться к нашим игрокам – это невероятная честь.
И, думаю, это еще раз показывает, какое влияние этот турнир оказал на людей в США», – сказал главный тренер «Питтсбурга» и сборной США Салливан.
Трамп о звонке сборной США: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»
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