Ротенберг получил в подарок секундомер от саксофониста Игоря Бутмана

Роман Ротенберг поблагодарил Игоря Бутмана за подаренный секундомер.

Главный тренер СКА в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором запускает и останавливает секундомер.

«Спасибо за подарок, Игорь Михайлович Бутман», – написал Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»

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