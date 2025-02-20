Ротенберг получил в подарок секундомер от саксофониста Игоря Бутмана
Роман Ротенберг поблагодарил Игоря Бутмана за подаренный секундомер.
Главный тренер СКА в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором запускает и останавливает секундомер.
«Спасибо за подарок, Игорь Михайлович Бутман», – написал Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»
Будильник Ротенберга: сколько стоит, кому подарили и куда пропал после поражения 3:8
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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