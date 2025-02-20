Юрзинов о Демидове: «Одаренный парень, играет нестандартно. Надо отдать должное Ротенбергу, поставившему его с Кузнецовым. Прогресс неслучаен, но мы не знаем, как сложится в НХЛ»

Владимир Юрзинов высказался об игре Ивана Демидова и его перспективах в НХЛ.

19-летний форвард СКА провел в текущем сезоне 56 матчей и набрал 47 (19+28) очков при полезности «плюс 18».

– Об Иване Демидове сейчас говорят: талант уровня Овечкина. В самом деле?

– Обойдемся без громких сравнений. Ваня – очень хороший парень. Одаренный, со своей техникой. Играет нестандартно. Я еще в МХЛ на него внимание обратил. Прежде всего из-за фамилии. Я же сам по матери Демидов. Вот Ване и говорил: «Демидовы – известнейшая фамилия. Давай-ка, не посрами».

Надо отдать должное Роману Борисовичу [Ротенбергу] , который поставил его в тройку с другим самородком, Женей Кузнецовым . Каждый выход на лед с таким мастером – бесценный опыт. Так что прогресс Демидова неслучаен.

Но как сложится его судьба в НХЛ, мы не знаем. Тут все зависит и от самого игрока, и от того, в какие руки он попадет, – сказал бывший главный тренер сборной СССР, консультант СКА Владимир Юрзинов .

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