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  • 17 из 22 руководителей клубов считают Никитина лучшим тренером КХЛ. У Мамбеталиева из «Барыса» один голос, у Ротенберга – ноль
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17 из 22 руководителей клубов считают Никитина лучшим тренером КХЛ. У Мамбеталиева из «Барыса» один голос, у Ротенберга – ноль

Руководители клубов КХЛ считают Игоря Никитина лучшим тренером лиги.

В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не ответил на соответствующий запрос.

За тренера ярославской команды отдали 17 голосов. По одному голосу получили Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск), Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Ларионов («Торпедо»), Галым Мамбеталиев («Барыс») и Андрей Разин («Металлург»).

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не набрал очков в голосовании.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 85 очков за 57 матчей.

14 менеджеров клубов КХЛ считают, что в лиге есть команды, которые нарушают потолок зарплат

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАндрей Козырев
logoSports – Казахстан
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoГалым Мамбеталиев
logoДинамо Минск
logoСеверсталь
logoИгорь Никитин
logoИгорь Ларионов
logoДмитрий Квартальнов
logoБарыс
logoТорпедо
logoРоман Ротенберг
logoСКА
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