Плющев о пента-трике Сероуха: «Поймал кураж, на голы любо-дорого смотреть. Кто-то из топ-клубов точно на него глаз положил»
Владимир Плющев высказался о пента-трике Даниила Сероуха в матче с «Динамо».
Вчера 27-летний форвард «Сочи» забросил пять шайб в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги с таким достижением (Алексей Морозов в сезоне-2008/09).
«Сероух поймал кураж. Я видел голы, которые он забивал. Они были все рабочие, причем иногда на них любо-дорого смотреть.
Раньше я не обращал внимания на этого парня, но эту игру Даниил провел очень сильно, да и сам по себе, по габаритам и катанию, он выглядит достаточно убедительно.
Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Пента-трик игрока «Сочи»! В КХЛ такое делал только Алексей Морозов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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