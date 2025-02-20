Плющев о пента-трике Сероуха: «Поймал кураж, на голы любо-дорого смотреть. Кто-то из топ-клубов точно на него глаз положил»

Владимир Плющев высказался о пента-трике Даниила Сероуха в матче с «Динамо».

Вчера 27-летний форвард «Сочи » забросил пять шайб в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги с таким достижением (Алексей Морозов в сезоне-2008/09).

«Сероух поймал кураж. Я видел голы, которые он забивал. Они были все рабочие, причем иногда на них любо-дорого смотреть.

Раньше я не обращал внимания на этого парня, но эту игру Даниил провел очень сильно, да и сам по себе, по габаритам и катанию, он выглядит достаточно убедительно.

Кто-то из топ-клубов на него точно глаз положил», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Пента-трик игрока «Сочи»! В КХЛ такое делал только Алексей Морозов