Сероух о пента-трике против «Динамо»: «Не у каждого в карьере бывают 2 или 3 гола в матче. Очень рад, даже заплакал от эмоций, телефон забит сообщениями, будет тяжелая ночь»
«Сочи» победил бело-голубых (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард гостей Даниил Сероух забросил 5 шайб и стал вторым игроком в истории лиги с пента-триком после Алексея Морозова.
– Не у каждого в карьере бывают два или три гола в матче. Мне повезло. Я очень рад. После игры даже заплакал от эмоций.
– Вы стали вторым хоккеистом в КХЛ после Алексея Морозова, который смог забросить пять шайб в одном матче, какого это быть в одном ряду с президентом лиги?
– Не думал об этом, только после игры ребята сказали.
– Хоккейные блогеры ставят вас на аватарки каналов. Готовы к такой внезапно свалившейся славе?
– Весь телефон забит сообщениями. Будет тяжелая ночь, не знаю, усну или нет. Конечно, приятно. Надеюсь, с этим справлюсь, – сказал нападающий «Сочи» Даниил Сероух.
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