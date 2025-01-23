Плющев о допуске России к Олимпиаде: «Никто не хочет нас видеть, слышать, потому что мы очень сильны во всех планах. В ИИХФ много карликовых государств, которые нас ненавидят»
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной на Олимпиаду 3-4 февраля.
«Мне бы это очень хотелось, чтобы там здравый смысл когда-то восторжествовал. Но, к сожалению, все эти вещи будут предъявляться на исполкоме или совете ИИХФ, или конгрессе ИИХФ, я уж не знаю там.
Там так много членов карликовых государств. По хоккею карликовых и по быту карликовых, которые просто нас ненавидят. Я думаю, наверное, будет сложно нам на следующую Олимпиаду пробиться в этом плане.
Все остальное мы будем ждать, когда наши вооруженные силы решат основной вопрос. После этого, как обычно, Европа делает то, что ей говорят, а сейчас они будут делать то, что им говорят из-за океана.
Никто не хочет нас видеть, никто нас не хочет слышать, потому что мы действительно очень сильны во всех планах, в том числе и в спортивных», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
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