Морозов о пента-трике Сероуха: «Рад, что Даниил смог повторить рекорд КХЛ, стал автором всех голов своей команды. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота»

Алексей Морозов высказался о пента-трике Даниила Сероуха в игре с «Динамо».

«Сочи» обыграл бело-голубых (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард гостей Даниил Сероух забросил 5 шайб и стал вторым игроком в истории лиги с пента-триком после Алексея Морозова .

«Поздравляю Даниила Сероуха из хоккейного клуба «Сочи » с пятью заброшенными шайбами в одном матче – это большое достижение.

Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за «Ак Барс », поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него.

Это говорит о том, что всего можно достичь – здорово, что нашелся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче», – сказал президент КХЛ.