Морозов о пента-трике Сероуха: «Рад, что Даниил смог повторить рекорд КХЛ, стал автором всех голов своей команды. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота»
Алексей Морозов высказался о пента-трике Даниила Сероуха в игре с «Динамо».
«Сочи» обыграл бело-голубых (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард гостей Даниил Сероух забросил 5 шайб и стал вторым игроком в истории лиги с пента-триком после Алексея Морозова.
«Поздравляю Даниила Сероуха из хоккейного клуба «Сочи» с пятью заброшенными шайбами в одном матче – это большое достижение.
Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за «Ак Барс», поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него.
Это говорит о том, что всего можно достичь – здорово, что нашелся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче», – сказал президент КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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