85-летний Юрзинов о долголетии: «Не курю, выпивать давно перестал. Делаю дыхательную гимнастику, 45 минут хожу пешком по утрам. Перенял это от ассистента в Финляндии»

Владимир Юрзинов поделился секретами своего долголетия.

Сегодня бывшему главному тренеру сборной СССР, консультанту СКА исполнилось 85 лет.

– У каждого свой секрет долголетия. Какой у вас?

– Я не курю. Когда в 34 года перешел на тренерскую, едва не пристрастился к сигаретам. Слава богу, жена быстренько эти попытки пресекла. С того дня – ни одной затяжки. Ну и выпивать давно перестал.

Веду здоровый образ жизни. Делаю дыхательную гимнастику, утром 45 минут хожу пешком. Обязательно! В любую погоду! Перенял это от своего финского ассистента в ТПС Юкки Койву, отца Саку и Микко.

Когда в 1992-м я приехал в Турку, Юкка еще тренировал молодежную команду. На пивко налегал, а на следующий день кряхтел, пытаясь нацепить коньки. В какой-то момент все изменилось. Смотрю – и к пиву больше не прикасается, и конечки легко надевает.

Спрашиваю: «Что-то случилось?» – «Решили с президентом клуба заняться собой. Теперь всегда начинаем день с прогулки».

Сколько лет прошло, а Койву-старший до сих пор этого правила придерживается. Как и я, – сказал Владимир Юрзинов .

Юрзинов о Демидове: «Одаренный парень, играет нестандартно. Надо отдать должное Ротенбергу, поставившему его с Кузнецовым. Прогресс неслучаен, но мы не знаем, как сложится в НХЛ»