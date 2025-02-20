85-летний Юрзинов о долголетии: «Не курю, выпивать давно перестал. Делаю дыхательную гимнастику, 45 минут хожу пешком по утрам. Перенял это от ассистента в Финляндии»
Сегодня бывшему главному тренеру сборной СССР, консультанту СКА исполнилось 85 лет.
– У каждого свой секрет долголетия. Какой у вас?
– Я не курю. Когда в 34 года перешел на тренерскую, едва не пристрастился к сигаретам. Слава богу, жена быстренько эти попытки пресекла. С того дня – ни одной затяжки. Ну и выпивать давно перестал.
Веду здоровый образ жизни. Делаю дыхательную гимнастику, утром 45 минут хожу пешком. Обязательно! В любую погоду! Перенял это от своего финского ассистента в ТПС Юкки Койву, отца Саку и Микко.
Когда в 1992-м я приехал в Турку, Юкка еще тренировал молодежную команду. На пивко налегал, а на следующий день кряхтел, пытаясь нацепить коньки. В какой-то момент все изменилось. Смотрю – и к пиву больше не прикасается, и конечки легко надевает.
Спрашиваю: «Что-то случилось?» – «Решили с президентом клуба заняться собой. Теперь всегда начинаем день с прогулки».
Сколько лет прошло, а Койву-старший до сих пор этого правила придерживается. Как и я, – сказал Владимир Юрзинов.
Юрзинов о Демидове: «Одаренный парень, играет нестандартно. Надо отдать должное Ротенбергу, поставившему его с Кузнецовым. Прогресс неслучаен, но мы не знаем, как сложится в НХЛ»
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