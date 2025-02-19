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  • Юрзинов о Чернышове и Рябкине: «До сих пор переживаю их отъезд из «Динамо». Нам нужно мощное развитие МХЛ, ее культ в прессе. Молодежь должна быть уверена в неизбежном переходе на уровень КХЛ»
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Юрзинов о Чернышове и Рябкине: «До сих пор переживаю их отъезд из «Динамо». Нам нужно мощное развитие МХЛ, ее культ в прессе. Молодежь должна быть уверена в неизбежном переходе на уровень КХЛ»

Владимир Юрзинов высказался об отъезде Игоря Чернышова и Ивана Рябкина в Америку.

– Проблема в том, что вот такой конвейер из Демидовых и Коротких – скорее исключение. Не вся наша молодежь верит в МХЛ и стремится развиваться через эту лигу.

До сих пор переживаю отъезд из системы дорогого моему сердцу «Динамо» юных форвардов Рябкина и Чернышова, которые предпочли той же МХЛ низшие лиги Северной Америки. И таких юниоров немало и в других клубах. Правильный ли они делают ход?

 - Вам понятна их мотивация?

– Нам нужно мощное развитие МХЛ, ее культ в прессе. То же самое хочу сказать про студенческий хоккей. Сейчас в Северной Америке на турнире четырех наций восхищаются игрой сборной США, но ведь в этой стране хоккей построен на университетских командах, что позволяет ему стремительно развиваться и становиться самым скоростным.

Наша молодежь должна быть уверена в своем развитии в МХЛ и неизбежном переходе на уровень КХЛ. «Молодежка» в свою очередь должна поощрять быстрый, атакующий хоккей, без оборонительных моделей.

Тогда прекратятся ранние отъезды – и конвейер из Коротких будет в каждом клубе КХЛ! – сказал бывший тренер сборной СССР, сейчас являющийся консультантом СКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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