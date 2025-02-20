Юрзинов о будильниках от Ротенберга: «Настоящие журналисты двигают спорт вперед, их нужно как-то поощрять»

Владимир Юрзинов рассказал о своем отношении к журналистам.

– Главный тренер СКА Роман Ротенберг, консультантом которого вы являетесь, после побед своей команды на пресс-конференциях дарит будильник одному из журналистов за лучший, по его мнению, вопрос. Доводилось ли вам как-то премировать таким образом представителей прессы?

– К журналистам я отношусь с огромным уважением. В наше время были великолепные спортивные и хоккейные журналисты.

У того же Виктора Тихонова были журналисты, с которыми он работал в Риге, сборной. Это большое дело – быть журналистом.

Настоящие журналисты двигают спорт вперед, и нужно их обязательно как-то поощрять, – сказал бывший главный тренер сборной СССР, консультант СКА Владимир Юрзинов.