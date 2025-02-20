Юрзинов о будильниках от Ротенберга: «Настоящие журналисты двигают спорт вперед, их нужно как-то поощрять»
Владимир Юрзинов рассказал о своем отношении к журналистам.
– Главный тренер СКА Роман Ротенберг, консультантом которого вы являетесь, после побед своей команды на пресс-конференциях дарит будильник одному из журналистов за лучший, по его мнению, вопрос. Доводилось ли вам как-то премировать таким образом представителей прессы?
– К журналистам я отношусь с огромным уважением. В наше время были великолепные спортивные и хоккейные журналисты.
У того же Виктора Тихонова были журналисты, с которыми он работал в Риге, сборной. Это большое дело – быть журналистом.
Настоящие журналисты двигают спорт вперед, и нужно их обязательно как-то поощрять, – сказал бывший главный тренер сборной СССР, консультант СКА Владимир Юрзинов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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