Ильенко о возвращении после травмы: «Это зависит от штаба «Динамо». Как только мне дадут отмашку, сразу же выйду»
Артем Ильенко высказался о восстановлении после травмы.
Нападающий «Динамо» получил повреждение в игре с «Локомотивом» (1:2) 27 января.
– Летом было много разговоров на тему продления сроков проведения сезона. Раньше в эти сроки уже начинался бы плей-офф, а сейчас до него еще целый месяц. Получается, ты оказался в выигрыше от того решения, ведь есть много времени для набора формы.
– Да. Конечно, для меня это огромный плюс. До плей-офф еще целый месяц, и я успею набрать форму и вернуться в кондиции. Безусловно, этот момент сыграл мне на пользу.
– Уже есть понимание, когда мы сможем увидеть тебя на льду в официальном матче?
– Скажу так, что сейчас это больше зависит даже не от меня, а от нашего штаба. Как только мне дадут отмашку, я сразу же выйду, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости