Ильенко о возвращении после травмы: «Это зависит от штаба «Динамо». Как только мне дадут отмашку, сразу же выйду»

Артем Ильенко высказался о восстановлении после травмы.

Нападающий «Динамо» получил повреждение в игре с «Локомотивом» (1:2) 27 января.

– Летом было много разговоров на тему продления сроков проведения сезона. Раньше в эти сроки уже начинался бы плей-офф, а сейчас до него еще целый месяц. Получается, ты оказался в выигрыше от того решения, ведь есть много времени для набора формы.

– Да. Конечно, для меня это огромный плюс. До плей-офф еще целый месяц, и я успею набрать форму и вернуться в кондиции. Безусловно, этот момент сыграл мне на пользу.

– Уже есть понимание, когда мы сможем увидеть тебя на льду в официальном матче?

– Скажу так, что сейчас это больше зависит даже не от меня, а от нашего штаба. Как только мне дадут отмашку, я сразу же выйду, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко.