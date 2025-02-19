Кудашов про 3:5: «Поздравляю «Сочи», они хотели выиграть больше, чем «Динамо». Что я сказал команде – пусть останется внутри»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Сочи».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Сочи » поздравляю с победой. Видно было, что они хотели победить больше, чем мы, и они это сделали.

– После игры выходят игроки и говорят, что мы все знали, нас готовили тренеры и предупреждали, но снова отсутствие дисциплины, обрезы. С чем это связно? Как бороться с этим, и что вы сказали после такой игры команде в раздевалке?

– Пусть останется внутри то, что я сказал команде.

– И все же «Динамо» непозволительно много отдало очков с командой из нижней части турнирной таблицы…

– Я с вами согласен.

– При 3:3 допустили выход, когда вчетвером побежали атаковать…

– Хотели выиграть, – сказал Кудашов .

Сероух забил 5 голов «Динамо». Форвард «Сочи» – второй игрок в истории КХЛ с пента-триком после Морозова в 2008-м