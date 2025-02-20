Ильенко о травме: «Мы с Шалуновым все обсудили, закрыли момент. Никаких обид у меня не осталось. Произошел чисто игровой эпизод»

Артем Ильенко сообщил, что у него нет обид на Максима Шалунова.

Нападающий «Динамо» получил повреждение в игре с «Локомотивом » (1:2) 27 января. В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Ильенко.

– Как с твоей стороны выглядел тот момент с Шалуновым? Осталась ли у тебя обида на Максима?

– Да нет. Никаких обид у меня не осталось. Сразу после игры мы все обсудили с Максимом и закрыли тот момент. Там произошел чисто игровой эпизод. Было вбрасывание, которое каждый хотел выиграть.

Думаю, что мы оба играли правильно, но получилось как получилось. Но тут нет обид.

– Видел ли слова Игоря Никитина на послематчевой пресс-конференции, где он сказал, что ты сам сыграл неправильно, потому и получил травму? Был ли удивлен подобной его позицией или тут нет ничего такого – просто главный тренер соперника защищал свою команду?

– Если честно, то сам я не видел, но мне передавали его слова. Каждый имеет право на свое мнение. Ничего обидного здесь нет, – сказал нападающий «Динамо » Артем Ильенко .