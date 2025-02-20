Ильенко о травме: «Самого плохого удалось избежать. Пока работаю с неиграющим составом. Приятно вернуться на лед, уже соскучился»

Артем Ильенко рассказал о своем состоянии после травмы.

Нападающий «Динамо » получил повреждение в игре с «Локомотивом» (1:2) 27 января.

– Очень приятно снова видеть тебя на льду. Неоднократно слышал, что тренировки неиграющего состава «Динамо» – это самое сложное, что только можно представить. Расскажи о своих ощущениях изнутри.

– Большое спасибо. Мне и самому очень приятно вернуться на лед, уже соскучился. Да, пока я еще не приступал к тренировкам с командой и работаю с неиграющим составом, но по-другому никак.

По-любому будет тяжело. Но без этого никуда, если хочешь вернуться в прежнюю форму и быть не хуже. Для этого надо работать.

– Можно ли говорить, что в целом все обошлось? Потому что изначально тот момент выглядел просто страшно, и самые первые предварительные сроки твоего восстановления звучали пугающе.

– В принципе, можно сказать и так. Удалось избежать самого плохого. Опять же, хочу сказать спасибо тренерскому штабу, персоналу и тренерам по ОФП, что мой организм выдержал. Мышцы и связки все выдержали, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко .