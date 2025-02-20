Мэттью Ткачак о финале с Канадой: «Я готов играть. Это будет невероятный матч»

Мэттью Ткачак сообщил, что сыграет за США в финале Турнира четырех наций.

Из-за травмы Мэттью Ткачак пропустил матч против Швеции, его брат Брэди получил повреждение по ходу игры против шведов.

Брэди не принимал участие в тренировке США в среду перед финалом против Канады. По словам тренера американцев Майка Салливана, решение снять нападающего с матча против Швеции было вызвано мерой предосторожности.

«Я готов играть. Это будет невероятный матч. Я буду готов к игре», – сказал нападающий сборной США и «Флориды» Мэттью Ткачак .

Он также высказался о травме брата.

«Это был странный эпизод. Я не понял, что произошло, и до сих пор не знаю, что на самом деле произошло.

Но я думаю, что он сохраняет все, что у него есть, для завтрашнего матча. Я уверен, что он покажет себя с наилучшей стороны», – сказал Мэттью.