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  • Брэди Ткачак получил травму в игре США и Швеции на Турнире четырех наций. Мэттью Ткачак не сыграл из-за травмы, полученной в матче с Канадой
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Брэди Ткачак получил травму в игре США и Швеции на Турнире четырех наций. Мэттью Ткачак не сыграл из-за травмы, полученной в матче с Канадой

Брэди Ткачак получил травму в матче США и Швеции (1:2) на Турнире четырех наций.

В первом периоде форвард американцев врезался во вратаря шведов Самуэля Эрссона, сбив ворота. 

Он ушел в раздевалку, но вскоре вернулся и вышел покататься во время телевизионного тайм-аута.

Затем Ткачак-младший отыграл еще одну смену продолжительностью 14 секунд, после чего уже не выходил на лед, хотя и оставался на скамейке команды. После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы» снят с игры. 

Отметим, что его старший брат Мэттью Ткачак не попал в заявку на матч из-за травмы нижней части тела, полученной в игре против Канады (3:1). 

В финале турнира сборной США вновь предстоит встретиться с канадцами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная США по хоккею
logoСамуэль Эрссон
logoСборная Швеции по хоккею
травмы
logoТурнир четырех наций
logoМэттью Ткачак
logoБрэди Ткачак
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