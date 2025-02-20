Тардиф о драках: «Первые 10 секунд матча США – Канада – это не то, что мы хотим видеть на Олимпиаде»
Люк Тардиф высказался о возможной драке США и Канады на Олимпиаде.
В матче группового этапа Турнира четырех наций команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.
«К счастью, правила европейского хоккея и НХЛ различаются. Но вы правы в том, что первые 10 секунд [матча США – Канада] – это не то, что мы хотим видеть на Олимпийских играх», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Напомним, игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2026 в Италии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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