Тейдж Томпсон и Пеши будут в резерве сборной США, они приглашены в Бостон перед финалом с Канадой

Тейдж Томпсон и Бретт Пеши будут в резерве США на Турнире четырех наций.

Команда сыграет с Канадой в финале.

Как сообщает Sportsnet, защитник «Нью-Джерси » Бретт Пеши и нападающий «Баффало » Тейдж Томпсон были приглашены в Бостон.

Томпсон сможет войти в состав США, если у сборной будет меньше 12 здоровых нападающих, а Пеши сможет сыграть, если в команде будет меньше шести здоровых защитников.

Ранее США надеялись , что защитник Куинн Хьюз сможет присоединиться к команде в качестве замены травмированного Чарли Макэвоя. Сегодня агент игрока сообщил , что Хьюз не сыграет за сборную.

Финал, в котором встретятся сборные США и Канады, состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).

На счету Пеши 11 (1+10) очков в 48 играх сезона-2024/25. В активе Томпсона 48 (26+22) баллов в 48 играх.