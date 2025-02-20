Тейдж Томпсон и Пеши будут в резерве сборной США, они приглашены в Бостон перед финалом с Канадой
Тейдж Томпсон и Бретт Пеши будут в резерве США на Турнире четырех наций.
Команда сыграет с Канадой в финале.
Как сообщает Sportsnet, защитник «Нью-Джерси» Бретт Пеши и нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон были приглашены в Бостон.
Томпсон сможет войти в состав США, если у сборной будет меньше 12 здоровых нападающих, а Пеши сможет сыграть, если в команде будет меньше шести здоровых защитников.
Ранее США надеялись, что защитник Куинн Хьюз сможет присоединиться к команде в качестве замены травмированного Чарли Макэвоя. Сегодня агент игрока сообщил, что Хьюз не сыграет за сборную.
Финал, в котором встретятся сборные США и Канады, состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).
На счету Пеши 11 (1+10) очков в 48 играх сезона-2024/25. В активе Томпсона 48 (26+22) баллов в 48 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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