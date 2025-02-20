Малкин о финале между Канадой и США: «Мне нравятся обе страны. Кросби проводит потрясающие матчи. Надеюсь, Россия тоже вернется к международным играм»

Евгений Малкин высказался об игре Сидни Кросби на Турнире четырех наций.

Турнир с участием США, Канады , Швеции и Финляндии стартовал 13 февраля. В финале сыграют канадцы и американцы.

Вчера «Пингвинс» вышли из отпуска, связанного с перерывом на Турнир четырех наций. Малкин, пропустивший 6 матчей из-за травмы, тренировался с полным контактом.

«Я смотрел три матча сборной. Завтра важная игра, мне нравятся обе страны. Я надеюсь, что Россия тоже вернется к международным играм.

Мы с нетерпением ждем возможности сыграть, и я знаю, что этот перерыв полезен для нас. Это полезно для моего организма, но я хотел бы играть за национальную команду.

Кросби травмирован. Он не играл в последних двух матчах «Пингвинс», и было 50/50, что он, возможно, не сыграет [за Канаду], но я рад, что он играет, потому что каждый хочет представлять свою страну.

Мы видим, как он сыграл в первой игре. Это потрясающе. У него было три передачи, кажется, и он снова проводит потрясающие матчи. Неважно, как он себя чувствует, он играет на 100%.

Вот что мне в нем нравится. Он выкладывается на 100% в каждой игре», – приводит слова нападающего «Питтсбурга » Евгения Малкина Pittsburgh Hockey Now.