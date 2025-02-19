Кирилл Сафронов о штрафах за кричалки про СКА: «На хоккей ходят дети, хотелось бы, чтобы поведение было более культурным. Хорошо, что КХЛ принимает такие решения»

Кирилл Сафронов оценил решение КХЛ оштрафовать «Северсталь» за кричалки.

Клуб был оштрафован за оскорбительное скандирование болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея».

Подобным скандированием в адрес СКА ранее также отметились фанаты «Спартака» и «Локомотива».

– Как думаете, справедливо ли это?

– Есть дисциплинарный комитет, который рассматривает все оскорбления. Я смотрел матч по телевизору и ничего не слышал. Видимо, на арене было слышно. Это не первый раз, когда команды получают штрафы за неспортивное поведение, наверное, это логично.

– СКА уже не в первый раз оскорбляют болельщики других клубов. Как считаете, почему вокруг СКА есть такой негатив?

– Всегда к лидерам относятся с повышенным вниманием. Может быть, у прессы есть излишнее внимание. Я считаю, что СКА – самая медийная команда в России.

В целом, хорошо, что лига принимает такие решения. На хоккей ходят дети, хотелось бы, чтобы поведение было более культурным.

– Влияет ли на игроков СКА негатив вокруг команды?

– Я бы не сказал, что вокруг команды слишком сильный негатив. К лидерам чемпионата всегда повышенное внимание. Когда у команды идет что-то не так, всегда появляется критика.

Я думаю, что игрокам есть чем заняться, а не читать прессу. У них тренировки и выезды. Игроки достаточно сильные, чтобы на это внимание не обращать, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.