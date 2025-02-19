  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о Демидове: «Монреаль» – особая команда, там храм хоккея. Все главные матчи там проходили – Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. От Ивана многое зависит, как он вольется»
2

Третьяк о Демидове: «Монреаль» – особая команда, там храм хоккея. Все главные матчи там проходили – Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. От Ивана многое зависит, как он вольется»

Владислав Третьяк высказался о перспективах Ивана Демидова в «Монреале».

Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

– Как вы думаете, что получится в «Монреале» у Ивана Демидова? Вы любили играть в этом городе.

– Для нашего хоккея очень важно, чтобы появлялись новые звездочки, и чтобы они сверкали. Я вспоминаю, как в «Канадиенс» обожали Алексея Ковалева, когда он там играл. Он там был вообще герой. Популярность невероятная!

«Монреаль» – вообще особая команда. Не обижая другие клубы НХЛ, но там храм хоккея. Хотим мы этого или нет, но там проходили все главные матчи – Суперсерия-72, Кубки Канады, теперь вот Турнир четырех наций. Потому что считается, что там главные болельщики и ценители хоккея.

Сейчас не будем загадывать, что получится у Демидова. От него многое зависит, как он вольется в команду. Там немножко другой хоккей. Какие у него будут партнеры, в какое звено его поставят, как его будут использовать. Это все очень важно!

Давайте пожелаем удачи Демидову, но тут уже ситуация в руках игрока. И конечно, зависит от руководства «Монреаля», как они будут использовать Ивана. Ну давайте мы Овечкина сейчас воткнем в четвертое звено и поставим рядом с ним хоккеистов, которые не любят играть в пас. Сколько он забьет голов?

– Мало.

– Овечкин же сам не может шайбу взять, привезти ее к воротам и забить. Это невозможно так делать всегда. Поэтому я говорю о партнерах – Саша выступал и с Евгением Кузнецовым, и с Никласом Бэкстремом. А они ведь были не жадные. И при этом – ювелиры. Выводили его на бросок.

Да и тренер строит игру под Овечкина. Не каждый специалист будет так делать. Поэтому дай бог, чтобы и «Монреаль» строил команду под Демидова, и он сам встроился бы в эту игру, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Демидов
logoНХЛ
logoСКА
logoКХЛ
logoФХР
logoВладислав Третьяк
logoМатч ТВ
logoМонреаль
logoАлександр Овечкин
logoЕвгений Кузнецов
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoАлексей Ковалев
logoВашингтон
суперсерия
logoТурнир четырех наций
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Юрзинов: «У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите на работу молодежной вертикали клуба. Уже 10 номинаций лучшего новичка недели КХЛ – это конвейер»
55сегодня, 04:10
Ротенберг о Коротком: «Молодых ребят хвалить нельзя. Матвей действует самоотверженно, ловит шайбу на себя. Но он может играть еще лучше, ему надо еще работать»
10вчера, 13:37
Ротенберг о 5:3 с «Северсталью»: «СКА показал мужской хоккей. Четвертая игра на выезде, а для Демидова, Никишина и Короткого – шестая с Матчем звезд, непростой цикл»
717 февраля, 21:21
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Турнир четырех наций без россиян смотрится не очень. Геополитика меняется. Надеюсь, в год Олимпиады у нас будут старты»
1040 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Салават» в гостях у «Лады», ЦСКА примет «Динамо» Минск, «Динамо» Москва сыграет с «Сочи»
5059 минут назад
Щитов о броске Кузнецова в пустые ворота: «Разве нельзя так делать? Игроки «Северстали», если бы посчитали это неуважением, могли бы выяснить с ним отношения. Но этого не произошло»
7сегодня, 11:35
Фетисов о Турнире четырех наций: «Сборной России со звездами НХЛ, которые феерят за океаном, не хватает. До конца надеялся, что мы примем участие»
6сегодня, 11:26
Фетисов о финале Турнира четырех наций: «Хоккейное мастерство там зашкаливает. Вывеска матча призывает к напряженной игре. Уверен, он получится интересным»
12сегодня, 10:35
Макэвой был госпитализирован из-за инфекции. Защитник «Бостона» может пропустить несколько недель (Daily Faceoff)
6сегодня, 10:25
Никита Щитов: «Не знаю, почему СКА – позор российского хоккея. Команда неплохая, собраны хорошие игроки. Почему идет такой негатив?»
31сегодня, 09:59
Назаров о Турнире четырех наций: «Финал ожидается грандиозным. Американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах»
11сегодня, 09:36
Овечкин – 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби – 1-й, Малкин – 6-й, Кучеров – 7-й, Дацюк – 20-й, Василевский – 22-й
84сегодня, 09:23
В НХЛ могут вернуться к игре в белых джерси в домашних матчах
44сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Черночуб о работе детским тренером: «Родители постоянно недовольны, вмешиваются, пишут письма. Давление колоссальное»
10 минут назад
Ларкин о финале с Канадой: «У них чертовски хорошая команда. Они не хотят проигрывать нам дважды. США должны быть готовыми к встрече с этими ребятами»
21 минуту назад
Гатиятулин и игроки «Ак Барса» передали 26 комплектов формы спортшколе в Казани, где сгорела экипировка
2сегодня, 11:52
Коньков о Турнире четырех наций: «Каждый матч можно записывать и составлять учебник по хоккею. Молодежи обязательно нужно это смотреть»
1сегодня, 11:18
«Лада» показала форму на игру с «Салаватом»: «К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!»
1сегодня, 10:59Фото
Мостовой о камбэке «Спартака» с 0:4 в игре КХЛ: «Сумасшествие. Когда счет стал равным, сказал: «Быть такого не может». Подумал, что у меня планшет глючит. Я был в шоке»
2сегодня, 10:49
Голдобин о провокациях Комтуа: «Может, и подерусь с ним когда-нибудь. Но самое мудрое решение – доказывать голами. То, что мы сделали – выиграли, взяли 2 очка»
7сегодня, 09:49
Валерий Каменский: «Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли. Плей-офф покажет, на что клуб способен. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей»
1сегодня, 08:59
Александр Якушев: «Горжусь, что играл с Майоровым в одной команде. Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента «Спартака», за что ему большое спасибо»
1сегодня, 08:17
Мостовой сыграл за сборную легенд отечественного хоккея против команды из Пушкино: «Даже не ожидал, что здесь так красиво. Мы 4-й год радуем болельщиков, это будет продолжаться»
5сегодня, 06:55