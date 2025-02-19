Щитов о броске Кузнецова в пустые ворота: «Разве нельзя так делать? Игроки «Северстали», если бы посчитали это неуважением, могли бы выяснить с ним отношения. Но этого не произошло»

Никита Щитов высказался о броске Евгения Кузнецова в конце матча с «Северсталью».

17 февраля СКА обыграл «Северсталь » со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Кузнецов отметился дублем. Второй гол он забил на 60-й минуте – в пустые ворота в упор с замаха .

«Что, разве нельзя так делать? Может быть, это и было неуважением, а может быть, Евгений просто выплеснул эмоции, чтобы подхлестнуть игроков «Северстали»? Вдруг он хочет, чтобы следующий матч с ними получился более азартным?

Игроки Череповца, если бы они посчитали этот бросок неуважением, могли бы выяснить с Кузнецовым отношения. Все в равных условиях, но этого не произошло.

Смысл осуждать Кузнецова? Он решил так сделать» – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Кузнецов выложил кадр со своим голом «Северстали» в пустые ворота с замаха