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Коньков о Кузнецове: «Если ему удастся избавиться от «тараканов» в голове, это будет плюсом для СКА и всей КХЛ! Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии»

Сергей Коньков высказался о проблемах с дисциплиной у Евгения Кузнецова.

– Как вы оцениваете первые матчи нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы?

– Я видел только игру против московского «Динамо» и могу сказать, что Евгений, несмотря ни на что, держит свой высочайший уровень, играя очень полезно для команды. Но в его действиях по-прежнему присутствуют проблемы с дисциплиной и необязательные удаления.

– Это связано с тем, что он недооценил уровень лиги, о чем мы с вами говорили ранее?

– Никакой недооценки уровня КХЛ у Кузнецова уже нет. Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии и внутреннего состояния.

Если этому незаурядному мастеру удастся избавиться от «тараканов» в своей голове, это будет огромным плюсом для него самого, СКА и всей лиги! – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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