Коньков о Кузнецове: «Если ему удастся избавиться от «тараканов» в голове, это будет плюсом для СКА и всей КХЛ! Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии»
– Как вы оцениваете первые матчи нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы?
– Я видел только игру против московского «Динамо» и могу сказать, что Евгений, несмотря ни на что, держит свой высочайший уровень, играя очень полезно для команды. Но в его действиях по-прежнему присутствуют проблемы с дисциплиной и необязательные удаления.
– Это связано с тем, что он недооценил уровень лиги, о чем мы с вами говорили ранее?
– Никакой недооценки уровня КХЛ у Кузнецова уже нет. Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии и внутреннего состояния.
Если этому незаурядному мастеру удастся избавиться от «тараканов» в своей голове, это будет огромным плюсом для него самого, СКА и всей лиги! – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий