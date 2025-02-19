Каменский о СКА: «К плей-офф коллектив должен подойти во всеоружии. Команда всегда наверху таблицы. Тем интереснее наш чемпионат»

Валерий Каменский высказался об игре СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 71 очко в 57 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Каждый клуб решает свои проблемы. СКА строится, в команде произошло много изменений.

К плей-офф коллектив должен подойти во всеоружии. СКА всегда находится наверху турнирной таблицы. Тем интереснее наш чемпионат», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.