Роман Ротенберг: «Важно выигрывать каждое единоборство. Неважно, обладатель ты Кубка Гагарина или Кубка Стэнли. Ребята из «Нефтехимика» это доказали. В СКА тоже бились, но не все»

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4).

– СКА не может обыграть «Нефтехимик» в гостях с 2022 года. Почему?

– Это заслуга игроков из «Нефтехимика», которые бьются всегда в каждом моменте.

В хоккее важно выиграть каждое единоборство, независимо от твоего таланта, статуса. Неважно, кто ты: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина или Кубка Стэнли. Ребята из «Нефтехимика» это доказали.

У нас ребята тоже бились, но не все – в этом вся разница.

– Следующий матч у вас против «Северстали» – возможного вашего соперника по плей-офф.

– В плей-офф у нас может быть любой соперник. «Северсталь» – хорошая команда. Их модель игры отличается от игры «Нефтехимика». Мы уже готовимся к этой игре. Хотим заставить их обороняться, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.