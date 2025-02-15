Роман Ротенберг: «Важно выигрывать каждое единоборство. Неважно, обладатель ты Кубка Гагарина или Кубка Стэнли. Ребята из «Нефтехимика» это доказали. В СКА тоже бились, но не все»
Роман Ротенберг высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4).
– СКА не может обыграть «Нефтехимик» в гостях с 2022 года. Почему?
– Это заслуга игроков из «Нефтехимика», которые бьются всегда в каждом моменте.
В хоккее важно выиграть каждое единоборство, независимо от твоего таланта, статуса. Неважно, кто ты: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина или Кубка Стэнли. Ребята из «Нефтехимика» это доказали.
У нас ребята тоже бились, но не все – в этом вся разница.
– Следующий матч у вас против «Северстали» – возможного вашего соперника по плей-офф.
– В плей-офф у нас может быть любой соперник. «Северсталь» – хорошая команда. Их модель игры отличается от игры «Нефтехимика». Мы уже готовимся к этой игре. Хотим заставить их обороняться, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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