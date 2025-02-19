Андрей Баландин: «Игра СКА в обороне оставляет желать лучшего. Все-таки Ротенберг позволяет много вольностей защитникам. В плей-офф ошибки прощать не будут»

Андрей Баландин критически оценил игру СКА в обороне.

«Игра СКА в обороне оставляет желать лучшего. Уже говорили о том, что у команды хромает дисциплина. В плей-офф ошибки прощать не будут. Сейчас идут такие более подготовительные матчи, а главное – это игры на вылет. Поэтому, конечно, дисциплину надо наладить.

В принципе у СКА хороший, быстрый хоккей. Игра в атаке – более зрелищная и интересная, но и более энергозатратная. Успевать возвращаться назад очень сложно, но нужно делать это в два раза быстрее. Все-таки Роман Ротенберг позволяет много вольностей защитникам СКА», – сказал бывший директор «Трактора».

СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 71 очко после 57 игр. При этом команда пропустила 175 шайб – больше в лиге только у «Куньлуня» (182) и «Амура» (198), столько же у «Барыса» (175).