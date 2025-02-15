Ротенберг о 3:4 от «Нефтехимика»: «У нас есть ребята с «минус 3» – это все ответы на вопросы по матчу. 4-е звено выполнило задание. Другие же не ожидали такой самоотверженной игры от соперника»
– Хочу поблагодарить болельщиков. Мы понимали, что соперник будет биться, будет много борьбы. С ребятами это обговаривали.
Задача была переработать соперника, чтобы игроки выполняли требования тренерского штаба. Где‑то нам не хватило хладнокровия, но мы будем прогрессировать.
У нас есть ребята, у которых «-3» – это все ответы на вопросы по матчу. Хочу поблагодарить «Нефтехимик» за игру. Это была боевая игра в преддверии плей‑офф.
– Вы сегодня перетряхнули звенья, хоть и выиграли прошлую игру. В чем причина?
– Травма. Все изменения были сделаны как раз из‑за этого. Захар Бардаков вернется к следующей игре. Но если одни забивают три, а другие пропускают три – это тоже вносит свои коррективы. Нам нужно сделать серьезный анализ.
Верим в наших ребят. Номинальное наше четвертое звено выполнило задание на все 100%. Другие же, не буду называть фамилии, не ожидали такой самоотверженной игры от «Нефтехимика».
Я же прекрасно понимаю, что это за команда, которая бьется в кровь и играет самоотверженно. В КХЛ все команды сильные. Удивлен, что «Нефтехимик» находится вне зоны плей-офф. Если бы они играли каждую игру так, как против нас, были бы довольно высоко в турнирной таблице, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Напомним, «Нефтехимик» идет на 9-м месте в таблице Востока.
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