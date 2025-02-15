Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:4).

– Хочу поблагодарить болельщиков. Мы понимали, что соперник будет биться, будет много борьбы. С ребятами это обговаривали.

Задача была переработать соперника, чтобы игроки выполняли требования тренерского штаба. Где‑то нам не хватило хладнокровия, но мы будем прогрессировать.

У нас есть ребята, у которых «-3» – это все ответы на вопросы по матчу. Хочу поблагодарить «Нефтехимик» за игру. Это была боевая игра в преддверии плей‑офф.

– Вы сегодня перетряхнули звенья, хоть и выиграли прошлую игру. В чем причина?

– Травма. Все изменения были сделаны как раз из‑за этого. Захар Бардаков вернется к следующей игре. Но если одни забивают три, а другие пропускают три – это тоже вносит свои коррективы. Нам нужно сделать серьезный анализ.

Верим в наших ребят. Номинальное наше четвертое звено выполнило задание на все 100%. Другие же, не буду называть фамилии, не ожидали такой самоотверженной игры от «Нефтехимика».

Я же прекрасно понимаю, что это за команда, которая бьется в кровь и играет самоотверженно. В КХЛ все команды сильные. Удивлен, что «Нефтехимик» находится вне зоны плей-офф. Если бы они играли каждую игру так, как против нас, были бы довольно высоко в турнирной таблице, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, «Нефтехимик » идет на 9-м месте в таблице Востока.