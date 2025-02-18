Тренер Канады Купер о Кросби: «В нашей стране он ходит по воде. Он вдохновляет парней в раздевалке сборной»

Джон Купер поделился мнением о Сидни Кросби.

Нападающий забросил шайбу и сделал передачу в матче Турнира четырех наций против Финляндии (5:3).

Теперь на счету Сидни Кросби 5 (1+4) баллов в 3 играх турнира.

«Он по-настоящему вдохновляет всех молодых парней в нашей раздевалке и даже ребят постарше.

В нашей стране он ходит по воде», – сказал тренер сборной Канады Джон Купер.