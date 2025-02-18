Тренер Канады Купер о Кросби: «В нашей стране он ходит по воде. Он вдохновляет парней в раздевалке сборной»
Джон Купер поделился мнением о Сидни Кросби.
Нападающий забросил шайбу и сделал передачу в матче Турнира четырех наций против Финляндии (5:3).
Теперь на счету Сидни Кросби 5 (1+4) баллов в 3 играх турнира.
«Он по-настоящему вдохновляет всех молодых парней в нашей раздевалке и даже ребят постарше.
В нашей стране он ходит по воде», – сказал тренер сборной Канады Джон Купер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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