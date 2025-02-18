Кросби (1+4) и Веренски (0+5) набрали больше всех очков на групповом этапе Турнира четырех наций
Сидни Кросби и Зак Веренски набрали больше всех очков на Турнире четырех наций.
Форвард сборной Канады и защитник сборной США возглавили таблицу бомбардиров турнира перед финальным матчем, в котором сыграют их команды.
На счету 37-летнего капитана «Питтсбурга» 5 (1+4) очков в 3 матчах.
В заключительном матче группового этапа против Финляндии (5:3) он ассистировал при второй шайбе Нэтана Маккиннона (она в итоге стала победной) и поразил пустые ворота в концовке.
27-летний защитник «Коламбуса» отметился 5 результативными передачами в 3 играх. В матче против Швеции (1:2) он ассистировал при единственной шайбе своей команды в матче, которую забросил Крис Крайдер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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