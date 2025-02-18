Кросби забил 9 голов за Канаду на турнирах лучших против лучших. Больше только у Игинлы, Сакика, Босси, Лемье и Гретцки
Сидни Кросби забил 9 голов за Канаду на турнирах лучших против лучших.
Нападающий забросил шайбу в матче Турнира четырех наций против Финляндии (5:3).
Теперь на счету Сидни Кросби 5 (1+4) баллов в 3 играх турнира.
Всего он забил 9 голов в составе сборной Канады в рамках турниров лучших против лучших. В его активе 10 (5+5) очков в 13 матчах на Олимпиадах и 10 (3+7) баллов в 6 играх Кубка мира.
Он повторил достижение Эрика Линдроса (9 голов за Канаду на турнирах лучших против лучших). Больше таких шайб за канадскую сборную забросили только Джером Игинла (12), Джо Сакик (12), Майк Босси (13), Марио Лемье (14) и Уэйн Гретцки (20).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN Stats Centre
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