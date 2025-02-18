Кросби об игре Макдэвида и Маккиннона против Финляндии: «Это было мощно. Они сразу же задали тон – то, чего ждут от топ-игроков»

Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида и Нэтана Маккиннона.

Форварды канадской сборной набрали по 2 очка в матче Турнира четырех наций с Финляндией (5:3). Маккиннон сделал дубль, а Макдэвид забросил шайбу и отметился результативной передачей.

За счет двух их голов на 5-й минуте канадцы повели со счетом 2:0.

«Это было мощно. Я имею в виду то, что они сразу же задали тон. Они сделали то, чего ждут от топ-игроков.

Они вывели нас вперед и укрепили наши позиции», – сказал капитан сборной Канады , тоже завершивший встречу с 2 (1+1) очками.