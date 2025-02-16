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  • Плющев о драках в матче США и Канады: «Слова Трампа сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли задавить, тут им под стать разве что сборная России»
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Плющев о драках в матче США и Канады: «Слова Трампа сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли задавить, тут им под стать разве что сборная России»

Владимир Плющев отреагировал на драку хоккеистов США и Канады.

Встреча в рамках второго тура группового этапа Турнира четырех наций завершилась победой американцев со счетом 3:1. В первые девять секунд матча состоялись сразу 3 драки.

«Дальше вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне нее. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке.

Но американцы в итоге смогли канадцев задавить, тут им под стать разве что сборная России», – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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