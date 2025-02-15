Плющев о России на турнире с игроками из НХЛ: «Сборная выступила бы достойно. Проблемные позиции – центры и защитники. По вратарям проблем бы не было»

Владимир Плющев высказался о проблемных позициях сборной России.

В Бостоне и Монреале проходит Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не приглашена на турнир.

– Какие были бы шансы у сегодняшней сборной России на турнире со всеми хоккеистами из НХЛ?

– Думаю, что сборная России выступила бы достойно.

– Какие позиции сборной России являются проблемными, а какие – нет?

– Всегда наши проблемные позиции – это центральные нападающие и защитники. По вратарям проблем бы не было – однозначно.

– Вы сказали о защитниках. Смог бы защитник СКА Александр Никишин качественно сыграть на турнире?

– Сразу же в такой турнир влетать. Сложно сказать. Тем более у Никишина недавно была небольшая травма. То, что он может в перспективе играть в НХЛ – это однозначно. Но если говорить про сегодняшний день, было бы тяжело.

– Думаете, что еще нужно вливаться?

– Конечно. В хоккее не бывает такого, что все сразу вливаются. Всегда нужно время на адаптацию, нужно понять суть игры, ритм игры.

Нужно понимать характер игры. НХЛ совсем другая лига. Это не КХЛ . Там другой хоккей, другие требования, отношение, судейство, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.