Плющев о России на турнире с игроками из НХЛ: «Сборная выступила бы достойно. Проблемные позиции – центры и защитники. По вратарям проблем бы не было»
В Бостоне и Монреале проходит Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не приглашена на турнир.
– Какие были бы шансы у сегодняшней сборной России на турнире со всеми хоккеистами из НХЛ?
– Думаю, что сборная России выступила бы достойно.
– Какие позиции сборной России являются проблемными, а какие – нет?
– Всегда наши проблемные позиции – это центральные нападающие и защитники. По вратарям проблем бы не было – однозначно.
– Вы сказали о защитниках. Смог бы защитник СКА Александр Никишин качественно сыграть на турнире?
– Сразу же в такой турнир влетать. Сложно сказать. Тем более у Никишина недавно была небольшая травма. То, что он может в перспективе играть в НХЛ – это однозначно. Но если говорить про сегодняшний день, было бы тяжело.
– Думаете, что еще нужно вливаться?
– Конечно. В хоккее не бывает такого, что все сразу вливаются. Всегда нужно время на адаптацию, нужно понять суть игры, ритм игры.
Нужно понимать характер игры. НХЛ совсем другая лига. Это не КХЛ. Там другой хоккей, другие требования, отношение, судейство, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
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