Пачкалин не согласен, что Ларионов виноват в камбэке «Спартака» с 0:4: «Если игрок «Торпедо» отдает пас в сторону своих ворот на клюшку соперника, и тот забивает, при чем тут тренер?»

Виктор Пачкалин высказался о камбэке «Спартака» в матче с «Торпедо».

В субботу красно-белые одержали волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.

– Все в этом матче перевернулось с ног на голову. «Спартак» не было видно почти два периода. А потом я не знаю, что на них подействовало, но команда задвигалась, заиграла как надо, шайбы полетели в чужие ворота. Теперь уже соперника было не узнать. Торпедовцы стояли и смотрели, как игроки «Спартака» забивают голы.

– Не ожидали такого сюжета?

– Не только я – многие, наверное, не ожидали. Но тем и прекрасен хоккей. Ветераны «Спартака», увидевшие такой «камбэк», получили истинное удовольствие.

– Игорь Ларионов – плохой тренер, раз позволил игрокам «Торпедо» растерять преимущество в четыре шайбы?

– В жизни все бывает. И порой трудно объяснить, почему тот или иной счет на табло. Не думаю, что Ларионов – плохой тренер. На площадку же выходит не он, а игроки. Это уже их ответственность.

Если игрок «Торпедо» при счете 4:4 отдает пас в сторону своих ворот на клюшку соперника, и тот сразу забивает, при чем тут Ларионов? Наверное, нижегородцы рано расслабились, поверили в победу.

Для «Спартака» победа хороша тем, что матч можно показывать как наглядное пособие: вот так, как играла команда в первой половине, играть нельзя, а так, как во второй, – нужно. Для игроков это будет лишнее напоминание – играть в хоккей надо с первой до последней минуты, – сказал бывший нападающий «Спартака».