Галимов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Белевичу
Ансель Галимов получил матч дисквалификации за удар соперника клюшкой.
«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.
После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака» Галимов нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо» Андрею Белевичу. По итогам эпизода он получил 5+20 и 2 минуты штрафа за грубость.
Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Галимова на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
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