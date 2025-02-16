Гимаев-младший о 5+20 Анселю Галимову: «Ткнуть в шею клюшкой – не знаю, что должно быть в голове, чтобы сделать такое. Исключительная грубость»
Сергей Гимаев-младший высказался о грубом фоле Анселя Галимова с «Торпедо».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ форвард «Спартака» был удален до конца игры за колющий удар клюшкой нападающему «Торпедо» Андрею Белевичу.
«КДК вполне может дать больше, чем просто 5+20. Это исключительная грубость.
Клюшкой ткнуть в шею. Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы сделать такое», – сказал бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Сергей Гимаев-младший в шоу «Хороший хоккей» на Кинопоиске.
«На мой взгляд 2-3 игры он точно должен получить. Это безобразие. Это не хоккей, это ближе к криминалу», – добавил экс-форвард сборной России Андрей Николишин.
Галимов про удар в лицо Белевичу: «Постоянные провокации, я поддался, не выдержал. Не хотел бить клюшкой, просто она была в руке. Я глупо сыграл, извиняюсь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Хороший хоккей на Кинопоиске»
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