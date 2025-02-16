Николишин об Атанасове: «Суперзвездой он никогда не был. После великолепного сезона ждали от Василия игры с приставкой супер, но подводят стабильность и травмы»

Андрей Николишин поделился мнением об игре Василия Атанасова в этом сезоне.

22-летний форвард «Торпедо » набрал 30 (16+14) очков в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне на счету Атанасова было 40 очков за 46 игр.

«Суперзвездой он никогда не был. Он был подающим надежды. Имея великолепный сезон, мы все ждали от него игры с приставкой супер.

Стабильность его подводит и травмы, которые его преследуют, его подводят. Для молодого парня спад в этом году ничего страшного.

Я думаю, это зависит еще и от того, что «Торпедо» играет по другому, нежели чем в предыдущие два года», – сказал бывший форвард сборной России Андрей Николишин на шоу «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Николишин о рукопожатиях после игр: «Абсолютно не нужны – это пришло со времен, когда был один матч в неделю. Клюшки на синей линии подняли и ушли в раздевалку»