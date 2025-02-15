Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо Белевичу в игре с «Торпедо»
Ансель Галимов был удален до конца матча с «Торпедо» за колющий удар клюшкой.
«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.
После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака» нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо» Андрею Белевичу.
По итогам эпизода Ансель Галимов получил 5 минут штрафа за колющий удар, 2 минуты за грубость и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча. В этой игре он отметился голом и передачей.
Белевич также получил 2 минуты штрафа за блокировку.
Изображение: кадр из видео на сайте КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем