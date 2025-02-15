Галимов получил 5+20 за колющий удар клюшкой в лицо Белевичу в игре с «Торпедо»

Ансель Галимов был удален до конца матча с «Торпедо» за колющий удар клюшкой.

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4 .

После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака » нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо » Андрею Белевичу.

По итогам эпизода Ансель Галимов получил 5 минут штрафа за колющий удар, 2 минуты за грубость и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча. В этой игре он отметился голом и передачей.

Белевич также получил 2 минуты штрафа за блокировку.

Изображение: кадр из видео на сайте КХЛ