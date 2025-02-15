Беляев о матче с «Торпедо»: «Атанасов где-то меня подцепил, я ответил. Но во время рукопожатий после игры мы улыбнулись, обнялись. Никаких обид»
«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4.
После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Василий Атанасов схватил Беляева, за которого впоследствии заступился Ансель Галимов.
По итогам эпизода Галимов получил 5+20 за удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо» Андрею Белевичу и 2 минуты штрафа за грубость. Атанасов наказания избежал.
«У нас непонятная ситуация с игрой в начале матчей. Но через работу и труд надо завоевывать удачу, которая в последних матчах отворачивалась от нас.
Сегодня мы играли до конца, отдали все. Добились шикарного результата, который, надеюсь, даст нам толчок в следующих играх. В диалоге с тренерским штабом при счете 0:4 акцентировали внимание на всем: и на выполнении игрового задания, и на эмоциях.
Что касается потасовок, то это эмоции, которые случаются в хоккее. Каждый из нас, как это и должно быть в едином коллективе, заступался друг за друга.
Да, признаю, что и я немного завелся, сказал сопернику пару ласковых. Но это часть игры, особенно в матче с таким принципиальным соперником, как «Торпедо». Они много разговаривали, мы делали результат. По накалу и эмоциям этот матч на уровне плей-офф, далее все игры будут такими.
Мы с Васей давно знакомы, играли вместе. Где-то он меня подцепил, я ответил. Но во время рукопожатий после матча мы улыбнулись друг другу, обнялись. Мы находимся в замечательных отношениях, никаких обид и конфликтов между нами нет, все эмоции остались в игре», – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.
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