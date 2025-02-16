«Спартак» побил рекорд посещаемости на матчах в Москве в сезоне – 10 283 зрителя на игре с «Торпедо»
«Спартак» побил рекорд посещаемости на матчах в Москве в текущем сезоне КХЛ.
В субботу на домашней игре красно-белых с «Торпедо» (7:4) присутствовало 10 283 болельщика.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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