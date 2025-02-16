Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Ак Барсом».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ омичи одержали домашнюю победу со счетом 6:2.

– Вы полностью внедрили свою систему? И можно ли сказать, что сейчас ваша команда вышла на пик формы?

– Нет, мы определенно сейчас находимся не на пике. Пик – это когда ты поднимаешь кубок над головой, а все остальное – работа, чтобы это сделать. Улучшения есть, они видны, но я понимаю, что игроки – это не роботы. Также, как, например, ученики в школе или университете.

Сегодня ты можешь сдать экзамен на 95 баллов, а завтра получить оценку хуже. Главное – смотреть на прогресс. И если он виден, то это здорово.

Нужно постоянное улучшение, и мы сейчас его наблюдаем. Я вспоминаю наш прошлый матч против «Ак Барса », когда мы только‑только пришли. И нам было очень сложно одолеть Казань.

Несмотря на наличие всех лидеров, тогда у нас было очень много ошибок. Не может не радовать, что изменения видны невооруженным глазом, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

«Авангард» обыграл «Ак Барс» – 6:2. Омичи дважды забили в меньшинстве