Ги Буше о 6:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» сейчас не на пике. Пик – это когда ты поднимаешь кубок над головой. Но улучшения есть, они видны невооруженным глазом»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ омичи одержали домашнюю победу со счетом 6:2.
– Вы полностью внедрили свою систему? И можно ли сказать, что сейчас ваша команда вышла на пик формы?
– Нет, мы определенно сейчас находимся не на пике. Пик – это когда ты поднимаешь кубок над головой, а все остальное – работа, чтобы это сделать. Улучшения есть, они видны, но я понимаю, что игроки – это не роботы. Также, как, например, ученики в школе или университете.
Сегодня ты можешь сдать экзамен на 95 баллов, а завтра получить оценку хуже. Главное – смотреть на прогресс. И если он виден, то это здорово.
Нужно постоянное улучшение, и мы сейчас его наблюдаем. Я вспоминаю наш прошлый матч против «Ак Барса», когда мы только‑только пришли. И нам было очень сложно одолеть Казань.
Несмотря на наличие всех лидеров, тогда у нас было очень много ошибок. Не может не радовать, что изменения видны невооруженным глазом, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
«Авангард» обыграл «Ак Барс» – 6:2. Омичи дважды забили в меньшинстве
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