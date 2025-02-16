Гатиятулин о 2:6 с «Авангардом»: «Ак Барс» потерял чувство гола, от этого появилась нервозность. Второй период начали хорошо, будем отталкиваться от него»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Авангарда».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ казанцы проиграли на выезде со счетом 2:6.

– В последних матчах потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в наших действиях. Несвоевременные передачи, некачественные броски. Поговорили в перерыве, объяснили, за счет чего получить эту уверенность. А именно активнее играть перед воротами соперника.

Второй период начали хорошо, но пропустили в большинстве. Второй период – больше стало качественных отрезков, поэтому в дальнейшем будем отталкиваться от него. И в следующих матчах играть именно так.

– Что произошло в команде в эту паузу?

– У нас за весь чемпионат второй раз, где мы уступаем в двух или трех играх подряд. Скоро важные матчи, и нам важно понимать, как команда действует в разных ситуациях. Через такое тоже можно пройти.

– Два гола в меньшинстве сегодня. Как так произошло?

– Наверное, желание создать, спешка привела к таким ошибкам, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .