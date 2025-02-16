«Авангард» обыграл «Ак Барс» – 6:2. Омичи дважды забили в меньшинстве

«Авангард» победил «Ак Барс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Омске и завершилась в пользу хозяев со счетом 6:2. Две шайбы «Авангард» забросил в меньшинстве. Отличились Райан Спунер и Наиль Якупов .

Команда Ги Буше одержала четвертую победу подряд и идет на шестой позиции в Восточной конференции, набрав 66 очков за 56 игр.

«Ак Барс » продлил серию поражений до трех матчей. Казанцы остались на четвертом месте Востока, имея в активе 72 очка после 55 игр.

Следующий матч «Авангард » проведет дома против «Металлурга» 19 февраля, «Ак Барс» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 февраля.