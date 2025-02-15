Дементьев об иностранных тренерах в КХЛ: «Рисунок игры меняется моментально. Посмотрите на тот же «Авангард». Нашим специалистам есть чему учиться»
Алексей Дементьев высказался об иностранных тренерах в КХЛ.
«Трактор» под руководством Бенуа Гру первым из команд Востока вышел в плей-офф-2025 в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Когда к нам приезжают иностранные специалисты и показывают работу в своих командах, нашим тренерам, к сожалению, на сегодняшний день есть чему учиться у них.
Нельзя сбрасывать со счетов очень серьезную политику комплектования команд и выстраивания системы. Рисунок игры с иностранными специалистами меняется моментально. Посмотрите на тот же самый «Авангард», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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