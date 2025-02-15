Дементьев об иностранных тренерах в КХЛ: «Рисунок игры меняется моментально. Посмотрите на тот же «Авангард». Нашим специалистам есть чему учиться»

Алексей Дементьев высказался об иностранных тренерах в КХЛ.

«Трактор » под руководством Бенуа Гру первым из команд Востока вышел в плей-офф-2025 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Когда к нам приезжают иностранные специалисты и показывают работу в своих командах, нашим тренерам, к сожалению, на сегодняшний день есть чему учиться у них.

Нельзя сбрасывать со счетов очень серьезную политику комплектования команд и выстраивания системы. Рисунок игры с иностранными специалистами меняется моментально. Посмотрите на тот же самый «Авангард », – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .