Фанаты в Монреале вновь освистали гимн США перед игрой с Канадой на Турнире четырех наций. Премьер-министр Трюдо был на арене

Канадские болельщики освистали гимн США перед игрой на Турнире четырех наций.

Матч между США и Канадой (3:1) проходил на арене Bell Centre в Монреале.

Подобное происходило и перед игрой первого тура группового раунда турнира между США и Финляндией (6:1). Тогда болельщики проигнорировали просьбы диктора по стадиону проявить уважение к национальным гимнам стран-участниц.

Отношения между странами обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

Отмечается, что на матче присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо . Он опубликовал видео с игры со своим сыном с подписью: «Настоящий север, сильный и свободный».

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