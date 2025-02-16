Фанаты в Монреале вновь освистали гимн США перед игрой с Канадой на Турнире четырех наций. Премьер-министр Трюдо был на арене
Канадские болельщики освистали гимн США перед игрой на Турнире четырех наций.
Матч между США и Канадой (3:1) проходил на арене Bell Centre в Монреале.
Подобное происходило и перед игрой первого тура группового раунда турнира между США и Финляндией (6:1). Тогда болельщики проигнорировали просьбы диктора по стадиону проявить уважение к национальным гимнам стран-участниц.
Отношения между странами обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.
Отмечается, что на матче присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он опубликовал видео с игры со своим сыном с подписью: «Настоящий север, сильный и свободный».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
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