Макдэвид о поражении Канады от США: «Это еще далеко не конец. Игра получилась быстрой, жесткой, конкурентной и эмоциональной. Все, что вы хотели бы видеть в хоккее»
Коннор Макдэвид высоко оценил уровень хоккея в матче Канады и США.
Американцы обыграли канадцев (3:1) на Турнире четырех наций и вышли в финал.
«Игра получилась быстрой, жесткой, конкурентной и эмоциональной. В ней было все, что вы хотели бы видеть в хоккее.
Неприятно, что все пошло не по нашему плану, но это еще далеко не конец», – сказал форвард «Эдмонтона» и сборной Канады, ставший автором единственной шайбы своей команды в матче.
Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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