Сборная Канады впервые с 2010 года проиграла матч на турнире, куда могла пригласить лучших игроков из НХЛ. Победная серия составила 17 матчей

Сборная Канады впервые с 2010 года проиграла матч на турнире с участием лучших игроков НХЛ.

Канадцы уступили американцам (1:3) в матче Турнира четырех наций.

До этого «кленовые» не знали поражений в 17 подряд матчах на тех турнирах, на которые могли пригласить лучших игроков из НХЛ .

Серия из 17 побед началась на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (4 победы подряд в плей-офф после поражения от США на групповом этапе), продолжилась на Олимпиаде-2014 в Сочи (6 побед в 6 матчах), Кубке мира-2016 в Торонто (6 побед в 6 матчах) и текущем турнире (победа в первом матче против Швеции).