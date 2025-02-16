Сборная Канады впервые с 2010 года проиграла матч на турнире, куда могла пригласить лучших игроков из НХЛ. Победная серия составила 17 матчей
Сборная Канады впервые с 2010 года проиграла матч на турнире с участием лучших игроков НХЛ.
Канадцы уступили американцам (1:3) в матче Турнира четырех наций.
До этого «кленовые» не знали поражений в 17 подряд матчах на тех турнирах, на которые могли пригласить лучших игроков из НХЛ.
Серия из 17 побед началась на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (4 победы подряд в плей-офф после поражения от США на групповом этапе), продолжилась на Олимпиаде-2014 в Сочи (6 побед в 6 матчах), Кубке мира-2016 в Торонто (6 побед в 6 матчах) и текущем турнире (победа в первом матче против Швеции).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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