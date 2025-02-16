Мэттью Ткачак о драках в матче США и Канады: «Мы хотели сообщить всем: «Настало наше время». Травма меня не беспокоит, после победы уже стало лучше»

Мэттью Ткачак высказался о победе США над Канадой (3:1) на Турнире четырех наций.

Американцы вышли в финал турнира за счет этой победы.

В первые 9 секунд матча состоялись сразу 3 драки . Со стороны сборной США в них приняли участие форварды Мэттью Ткачак , Брэди Ткачак и Джей Ти Миллер, со стороны сборной Канады – форварды Брэндон Хэйгл и Сэм Беннетт, а также защитник Колтон Парайко.

«Нам нужно было послать всем сообщение. Мы хотели сообщить всем: «Настало наше время».

Травма меня вообще не беспокоит. Я чувствую себя хорошо. После победы мне уже лучше. Все должно быть нормально», – сказал форвард «Флориды» и сборной США, пропустивший вторую половину третьего периода из-за травмы нижней части тела.